تقدم مراسلة CNN كلاريسا وارد تقريرها من قلب مدينة دمشق في سوريا، مشاهد ولقاءات مع سوريين في أول جمعة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

حيث تدفق الناس إلى ساحة الأمويين المركزية من مختلف أنحاء دمشق.

يعتبر العديد من الناس الذين يحتفلون في الساحات أن الأمر هو أعظم انتصار في حياتهم، بعد 53 عامًا من الحكم الشمولي تحت حكم بشار الأسد، وبعد مئات الآلاف من القتلى والمختفين في السجون السورية.

وفي لقاء مع إحدى المتواجدات ضمن الحشود المحتفلة في ساحة الأمويين وسط دمشق عبرت عن فرحتها قائلة: “حسنًا، الحمد لله ونحن ممتنون كثيرًا.. أننا أخيرًا يمكننا التحدث بحرية. يمكننا الانتقاد، ويمكننا المساعدة. يمكننا أن نشعر بأن هذا البلد هو بلدنا.”

فيما قالت فتاة أخرى عن اللحظة التي تعيشها الآن: "إنها مثل الحلم. في النهاية، شعرت وكأنني سأفقد الأمل في رحيله. والآن استعدنا الأمل.. بصراحة، إنها مثل حلم تحقق."

في حين قال أحد المتواجدين معبرًا عن شعوره وسعادته : “الآن، إنه شعور رائع. نحن في ساحة الأمويين، نحن في وسط دمشق، ننادي بالحرية، ونقول إننا لا نزال نريد نفس المطالب بالديمقراطية والمشاركة والعدالة.”

كان الناس يرددون الهتافات التي كانت في البدايات في عام 2011 حيث كان الناس يخاطرون بحياتهم للخروج إلى الشوارع.

لم يتخيل معظم الناس قط أنهم سيكونون قادرين على ترديد الهتافات والتلويح بعلم الثورة السورية في ساحة الأمويين.