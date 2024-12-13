"لا خوف بعد اليوم".. CNN بالعربية ترصد احتفالات سكان دمشق بسقوط الأسد

تدفق سكان دمشق على نحو متزايد إلى "ساحة الأمويين" للاحتفال بسقوط بشار الأسد، في يوم الجمعة الأول بعد سيطرة الفصائل السورية على العاصمة، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحملوا رايات الثورة وعبروا لـCNN بالعربية عن سعادتهم بتحقيق حلم طال انتظاره. كلٌ احتفل على طريقته برقص الدبكة والغناء، ومنهم من رفع الأذان بالتزامن مع موعد صلاة العصر، إيذانًا على ما يبدو ببدء حقبة جديدة.

ومنهم من تحدث لنا عن مخاوفه.. وأمله بالمحاسبة وبناء سوريا الجديدة، ولكن الشعور بالارتياح كان يبدو بوضوح على الوجوه... وأن "لا خوف بعد اليوم".

