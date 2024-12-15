محنة انتهت بسقوط الأسد.. نظرة على قصة أمريكي عُثر عليه في سجون سوريا

تم تسليم مواطن أمريكي مفقود عُثر عليه في سوريا إلى القوات الأمريكية. ويقول ترافيس تيمرمان وهو من سكان ولاية ميسوري إنه ظل في السجن لشهور بعد دخوله سوريا بشكل غير قانوني.

مراسلة CNN، جين سوليفان تلقي نظرة على رحلة تيمرمان إلى الوطن وكيف تحاول الحكومة الأمريكية العثور على مواطنين أمريكيين مفقودين آخرين في سوريا.

قد يهمك أيضًا.. الهلال الأحمر السوري يعلق بعد ضجة العثور على سجين مختبئ داخل زنزانة خلال تقرير CNN