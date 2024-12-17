مع احتفال السوريين بسقوط نظام الأسد، يبدو أن الدكتاتور المخلوع كان واهماً، حيث تحدث لأول مرة منذ فراره إلى روسيا. بيانه على صفحة الرئاسة السورية السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي - والذي يبدو أنه من الأسد نفسه - مكتوب من موسكو.



"لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل اعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني"، كما يقول البيان.



هذا بعد أن اكتشف السوريون الذين نهبوا قصر الأسد الرفاهية التي كان يعيش فيها الدكتاتور وعائلته - بما في ذلك مرآب به عشرات السيارات الفاخرة تتضمن سيارات فيراري ولامبورغيني.



زوجة الأسد، أسماء، معروفة أيضاً بملابسها الباذخة التي أطلقت عليها مجلة فوغ ذات يوم اسم "وردة الصحراء". لكن الأسد اعترف أيضًا بأنه مع اقتراب الفصائل السورية من قصره، كان الزعيم الروسي فلاديمير بوتين هو الذي أنقذه.



فر الأسد إلى القاعدة الجوية الروسية في سوريا - حيث يزعم أنه كان يشرف على العمليات القتالية - لكن بعد ذلك "تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش"، كما يشير إليه بيانه.



ومع عدم وجود وسيلة قابلة للتطبيق لمغادرة القاعدة، طلبت موسكو من قيادة القاعدة ترتيب إخلاء فوري إلى روسيا مساء الأحد 8 ديسمبر.



لم تكن هذه نهاية حكم الأسد في سوريا فحسب، بل ربما كانت أيضًا بداية نهاية الوجود العسكري الروسي في سوريا، حيث شُوهدت القوات الروسية وهي تنقل بعض معداتها جوًا من قاعدتها الجوية.



والآن تنشغل إسرائيل بقصف المنشآت العسكرية السورية، إحداها قاعدة بحرية في اللاذقية.



ويحذر خبراء الشرق الأوسط الروس من الخسارة الفادحة التي ستتكبدها روسيا في أعقاب سقوط الأسد، حيث قال فيتالي نعومكين من أكاديمية العلوم الروسية إنه "عندما رأيت هذه السفن التي تحمل أسلحتنا تحترق، شعرت وكأنني أريد البكاء. هذه أسلحتنا ومعداتنا ومساعدتنا للسوريين لحماية دولتهم في نهاية المطاف".



ولكن أولئك الذين يتولون المسؤولية في سوريا الآن يعملون على بناء دولة جديدة بدون الأسد، ويبدو أن الدكتاتور السابق يحاول التعامل مع فقدان سلطته.



"مع سقوط الدولة بيد الإرهاب، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغًا لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه"، كما يذكر البيان.