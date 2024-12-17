فيديو يُظهر نتنياهو على قمة جبل الشيخ رفقة كبار المسؤولين في إسرائيل

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إلى جبل الشيخ في جنوب سوريا، الذي سيطرت القوات الإسرائيلية على قمته وسفوحه السورية بعد سقوط بشار الأسد في نهاية الأسبوع الماضي.

وانضم إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي تعهد بأن يبقى الجيش على جبل الشيخ "لأي فترة زمنية مطلوبة".

وذكر بيان لوزارة الدفاع، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي: "هنا لحماية مجتمعات مرتفعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان حيث يمكن القيام بذلك".

تتزايد الآمال في الوقت نفسه في أن يكون وقف إطلاق النار أقرب من أي وقت مضى بعد أكثر من عام من الحرب في غزة.. إذا أن حماس إيجابية ومتفائلة وهناك مناقشات جارية في الدوحة يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وكذلك اتفاق الأسرى، لكنها تقول إن إسرائيل تواصل فرض شروط جديدة.

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN إن الاتفاق لا يزال على بُعد أسابيع.