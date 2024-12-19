تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، مارك إسبر، حول تحديات السياسة الخارجية التي يواجهها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: هل يمكنني أن أبدأ بسؤالك عن سوريا؟ كما تعلم، هناك العديد من الفصائل والمجموعات المختلفة التي تعمل على الأرض هناك. وقد برزت إحداها مهيمنة وهي تحكم. ولكن كيف ترى هذا الأمر؟



مارك إسبر: حسنًا، أولاً، يسعدني أن أكون معك مرة أخرى، كريستيان، وأستمتع بالحديث معك. حسنًا، نحن نعلم أن هيئة تحرير الشام هي المجموعة الرائدة على الأرض التي قادت هذا الانتفاضة المذهلة والهجوم الذي أطاح بنظام الأسد في أقل من أسبوع أو نحو ذلك. وبالطبع، هذا أمر عظيم يجب الاحتفال به. لسنوات عديدة، فرض نظام الأسد حكمًا وحشيًا على الشعب السوري. لكننا لا نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، وهذا هو السؤال الكبير. لقد كان زعيمها، أبو محمد الجولاني، يقول الأشياء الصحيحة. لقد كان يفعل الأشياء الصحيحة فيما يتعلق بالتواصل مع المجتمعات الأخرى، سواء كانت مسيحية أو درزية أو أكرادًا، وما إلى ذلك، وقد أظهر ضبط النفس مع قواته. لذا أعتقد أن هذا هو المجهول الكبير، أنا سعيد حقًا برؤية محاوري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتواصلون معه، ويحاولون معرفة المسار الذي ينوي اتباعه للبلاد وكيف ينوي القيادة. وحتى الآن، نعلم أنه عيّن هذا المحافظ السابق، إذا صح التعبير، من محافظة إدلب لقيادة البلاد. لذا، وحتى الآن، ينبغي لنا أن نكون سعداء إلى حد معقول بالكيفية التي تتقدم بها الأمور نسبيًا مقارنة بالدول العربية الأخرى التي انقلبت، سواء كان ذلك في العراق، وخاصة في عام 2003، أو ليبيا، حيث ساءت الأمور حقًا وانحدرت إلى النزعة الطائفية والحرب الأهلية. قد نرى ذلك، ولكن حتى الآن، أعني، هناك أمل.



كريستيان أمانبور: هناك العديد من الفصائل، بما في ذلك الفصائل الكردية المتنافسة، إحداها مدعومة من الولايات المتحدة، والأخرى مدعومة من تركيا. وفي الواقع، قال الرئيس المنتخب ترامب هذا الأسبوع إنه يعتقد أن تركيا ستتمتع بقدر كبير من النفوذ وكلمة كبيرة فيما يحدث في سوريا. أعتقد أن العديد من الناس في المنطقة يعتقدون أن تركيا هي اللاعب الكبير والفائز الكبير فيما حدث للتو. إذًا، ما الذي تعتقد أنه.. بتذكر الإدارة الأولى لترامب واضطرارك إلى تنفيذ أمر بسحب القوات الأمريكية من هناك - ماذا ينبغي للولايات المتحدة أن تفعل؟ هل بإمكانها أن تتخلى عن الأمر تمامًا؟ يقول السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام "لا"، لأنه يتعين عليها التأكد من عدم عودة داعش.



مارك إسبر: نعم، الإجابة المختصرة هي لا. انظري، لا أرى أي سبب في الوقت الحالي لوجود قوات أمريكية على الأرض. لكن لدينا مصالح هناك، عدد من المصالح. لقد ذكرت تركيا، من الواضح أن تركيا هي الفائز هنا الآن. لقد دعمت هذه القوات المعارضة، لقد سلحتها وزودتها بالموارد. والآن نرى، كما ذكرت، أنهم يلاحقون حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبرونه جماعة إرهابية. نحن نحاول في الوقت نفسه الدفاع عن القوات الديمقراطية السورية، التي كانت حليفة لنا ضد داعش. ولكن الصورة الأكبر هي أنه عندما تتحدث عن المصالح الأمريكية، لدينا مصلحة في أن تفقد روسيا موطئ قدمها في الشرق الأوسط. وربما ينبغي لنا أن نتحدث عن ذلك، لأن لديهم قاعدتين استراتيجيتين - ميناء بحري في طرطوس وقاعدة جوية في الشمال، في اللاذقية. ثانيًا، وربما الأهم من ذلك، نرى أن إيران خرجت حاليًا من سوريا، وأن سوريا كانت على مدى عقود من الزمان القناة الرئيسية بين طهران ولبنان لإعادة إمداد حزب الله ودعمه وتسليحه، منذ تأسيسه في أوائل الثمانينيات. لذا فإن المصلحتين الاستراتيجيتين الرئيسيتين لدينا هما إخراج روسيا وإبقاء إيران خارج سوريا. وثالثاً، نريد التأكد من أن أي شيء ينشأ في سوريا لن يتحول إلى دولة إرهابية، مثل أفغانستان. رابعاً، نريد التأكد من أن هذا البلد الذي ينشأ لن يشكل تهديداً لحليفتنا إسرائيل. وخامساً، مرة أخرى، علينا التأكد من دعم حلفائنا الأكراد على الأرض. لذا فهناك عدد من المصالح الأمريكية هنا، وعلينا أن نكون مشاركين بالتأكيد، وأنا سعيد برؤية الإدارة الأمريكية الحالية تشارك وأتمنى أن فريق ترامب - عندما يأتي - الاستمرار في هذه المشاركة بتشكيل مستقبل سوريا للأفضل.



كريستيان أمانبور: مارك إسبر، اسمح لي أن أسألك، لأنك طرحت الأمر. من الواضح، كما قلت، أن الروس لديهم هذه القواعد هناك منذ عقود، وهي المكان الذي يفرضون فيه قوتهم في الشرق الأوسط بجانب أفريقيا، ولديهم موطئ قدم كبير في هذا الصدد. كيف تخرج الولايات المتحدة روسيا من هناك؟ أنا مهتمة حقًا بمعرفة كيف تعتقد أن ذلك قد يحدث؟ وهل هناك أي نوع من الارتباط بأوكرانيا يمكنك التفكير فيه؟



مارك إسبر: حسنًا، من الواضح، كما تعلمون، أن ما مكن رحيل روسيا، والذي سبقه عجز روسيا عن دعم سوريا هنا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، هو حقيقة أنها مشتتة في أوكرانيا، وأنها أنفقت الكثير من المال على الأمر ما جعلها غير قادرة أو غير مستعدة لدعم سوريا في هذه المرحلة. ولذا، ما نراه الآن هو انسحابهم بسرعة وخروج أنظمة الدفاع الجوي إس-300 وإس-400 من البلاد. نرى أصول القوات البحرية تتحرك إلى الخارج. ولكن عندما يتعلق الأمر بطردهم وإبعادهم، فلا ينبغي أن يكون هذا صعبًا، لأن مجموعة هيئة التحرير الشام، المجموعة المعارضة، تعرف ذلك منذ أكثر من 50 عامًا، طالما كان لروسيا قواعد هناك، فقد دعمت نظام الأسد. لقد مكّنوا قتل السوريين لعقود من الزمن بالطبع، وخاصة في السنوات الـ10 الماضية، منذ تحرك الأسد لقمع آخر تجدد للتمرد. كانت روسيا تقصف السوريين، وكانوا يستخدمون قوات أخرى لمهاجمة السوريين. لذا فإن تاريخهم هناك ليس جيدًا. لذا، أتخيل أن هيئة تحرير الشام ستمنعهم من الدخول. نحن نعلم أن موسكو تحاول البقاء. أعتقد أننا بحاجة إلى المشاركة في هذه المفاوضات أيضًا. وأنا أرى بالفعل أن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يتحدث عن أنه لا يمكن أن يكون هناك أي نوع من التطبيع، ناهيك عن المساعدات الإنسانية أو مساعدات إعادة البناء، إذا سُمح لروسيا بالبقاء في البلاد. لذلك، أعتقد أن أشياء مثل هذه، مزيج من القوة الناعمة مع الحوافز والعقوبات هي الطريقة لإشراك هيئة تحرير الشام وإشراكهم حتى نتمكن من رؤية ليس فقط مستقبل أفضل للشعب السوري مع حوكمة أكثر تطبيعًا، وإنما لرؤية سوريا التي لم تعد تحتل فيها روسيا الموانئ والمرافق الرئيسية أيضًا.