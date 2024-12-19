ما مخاطر بقاء الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ للعاصمة السورية دمشق؟

قال مصدر لشبكة CNN إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بالبقاء في منطقة جبل الشيخ في سوريا حتى نهاية العام المقبل.

وقد استولت إسرائيل على الجبل المهم استراتيجيًا بعد سقوط نظام بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر، ووصفته في البداية بأنه إجراء أمني مؤقت.

بينما يتهم الزعيم السوري الجديد ودول عربية أخرى، إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي.

يُطل جبل الشيخ على لبنان وسوريا وإسرائيل، ويقع على بعد 35 كيلومترًا فقط، أي حوالي 22 ميلًا من دمشق، مما يضع العاصمة السورية في مرمى المدفعية الإسرائيلية.