قالت جيل دوغرتي، رئيسة مكتب شبكة CNN السابقة في موسكو، إن تصوير فلاديمير بوتين لانسحاب روسيا من سوريا على أنه انتصار قد يكون بمثابة معاينة لكيفية تأطير أي وقف إطلاق نار محتمل مع أوكرانيا.

وقد علقت بالقول: "أعتقد أنه بدا قويًا بالفعل. لكن تذكر، كما تعلم، هذا عرض، عرض مسرحي. لذا كان عليه أن يفعل ذلك. وكان الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية، كما اعتقدت، عندما سُئل عن سوريا وقال، حسنًا، كما تعلم، لا أعتقد أننا خسرنا بالفعل لأننا حققنا أهدافنا إلى حد كبير. وعندما أسجل ذلك في ذهني، فإن الطريقة التي قد يحاول بها النظر إلى أوكرانيا والقول، بشكل عام، لقد فزنا في أوكرانيا. كما تعلمون، لن يعترف أبدًا بالهزيمة."

وتابعت بالقول: "إن السؤال الآن هو، بينما نتجه نحو أوكرانيا والتحرك نحو المفاوضات، وما إلى ذلك.. يتعين عليه أن يجد طريقة ما ليجعلنا نتصور أنه فاز، ومن المسلم به أنه يبلي بلاءً أفضل، ومن الواضح أن الجنرال يعرف عن هذا أكثر مني، لكنني أعتقد أنها كانت لحظة مثيرة للاهتمام للغاية."