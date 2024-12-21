قام فريق CNN بالتوجه لمكان سقوط الصاروخ الحوثي الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وتوثيق آثار سقوطه وانفجاره.

قال دايموند مراسل CNN إن الضرر الذي حدث لحق بالمباني في كل مكان بالمنطقة التي تحطم فيها الصاروخ والذى أدى إلى تحطيم النوافذ من قوة ذلك الانفجار وصناديق البريد الموجودة في المكان، وهذا هو نوع من المشهد في جميع أنحاء هذه المنطقة والمنطقة المحيطة بهذه الحديقة حيث ضرب هذا الصاروخ.

وقد أصيب 16 شخصًا بجروح طفيفة نتيجة لتحطم الزجاج وإصابتهم بها. بينما أصيب 14 شخصًا آخرين بجروح طفيفة نتيجة اندفاعهم نحو الملاجئ.

ومن المرجح أن تتوقع ردًا من الجيش الإسرائيلي على هذا الهجوم أيضًا، بالإضافة إلى تحقيقات داخلية داخل الجيش الإسرائيلي حول سبب فشلهم في اعتراض ذلك الصاروخ.