تروي أخصائية الصحة العامة الأمريكية من أصل سوري، د. ديانا ريس، في مقابلة مع شبكة CNN تجربتها مع "سوريا الجديدة" وقرار عودتها إلى مسقط رأس عائلتها، حماة، إثر سقوط نظام الديكتاتور بشار الأسد، وما شعرت به عند عبور نقاط الدخول السورية، والتي وصفتها بأنها "كانت لتجعل دخولي إلى سوريا مستحيلًا في أي وقت خلال السنوات الـ13 الماضية أو نحو ذلك".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينها ومذيع CNN:

د. ديانا ريس: كنت في واشنطن العاصمة، مسقط رأسي. أنا أمريكية من أصل سوري، لذا، كنا نتابع الأخبار يومًا بعد يوم، ساعة بعد ساعة، حتى سقوط نظام الأسد. كانت الأيام التي سبقت سقوط النظام متوترة للغاية، وكانت مدينة حماة، مسقط رأس عائلتي، واحدة من المدن الرئيسية التي واجهت فيها قوات المعارضة القوات المسلحة، وكنا خائفين من أن يتحول الأمر إلى حمام دم، بصراحة، لكن ما حدث في النهاية كان غير مسبوق. ففي غضون 12 يومًا شهدنا تحرير سوريا، التي كانت تحت حكم استبدادي لأكثر من 50 عامًا، وهو اليوم الذي لم نكن نتوقعه أبدًا، وبصراحة، كنت أعتقد أن أطفالي لن يروا سوريا حرة ذات يوم. لذا قررت على الفور العودة إلى سوريا بعد 14 عامًا من الغياب. كان والدي لا يزال في المنفى لمدة 40 عامًا، لم يصل بعد لتحرير سوريا.



المذيع: أريد أن أتحدث أكثر قليلاً عن عودتك. أخبريني المزيد عن عودتك إلى سوريا، كيف كانت تلك التجربة في ما تسمينه سوريا الجديدة؟



د. ديانا ريس: لقد كان الأمر عاطفيًا بشكل لا يصدق. لقد كان الأمر عاطفيًا في الأيام التي سبقت قراري السريع بالزيارة هنا، ثم كان عاطفيًا عند دخول الحدود، ورؤية نقاط الدخول أو نقاط التفتيش السابقة التي هجرها جنود النظام السوري، والتي كانت لتجعل دخولي إلى سوريا مستحيلًا في أي وقت خلال السنوات الـ13 الماضية أو نحو ذلك. لقد تم تحريرها بالكامل. هذا هو الشعور الفوري الذي حصلنا عليه، بأن بلدنا أصبح الآن حرًا. وعندما دخلنا، كان من الغريب أن نرى دمشق في المسافة. ثم كانت المحطة الأولى التي توقفنا عندها هي المكان الذي التقطت فيه تلك الفيديوهات على X والتي رأيتموها.



المذيع: نعم، نحن نراهم الآن في الواقع، نستطيع رؤية صور السلفي وأنت تبتسمين.



د. ديانا ريس: هذا صحيح، وكان أقاربي معي، وكانوا يتعانقون ويقبلون بعضهم، هذا هو وطنهم. لم يصدقوا أنه تم تحريره. كان هناك أطفال حولي يبيعون تذكارات. لقد فوجئت بمدى سرعة قدرتهم على إنتاج كل أعلام سوريا الحرة والأوشحة والأساور وتوزيع الزهور. كان الأمر بمثابة فرحة خالصة هنا، ولكن كان هناك الكثير من عدم التصديق، وشعر الناس وكأنهم استيقظوا من كابوس، والآن يعيشون في حلم.



المذيع: نعم، لقد حقق شخص ما أموالاً كثيرة من تلك الأعلام خلال الأسبوع الماضي، أليس كذلك؟ أريد أن أنتقل الآن للحديث إن أمكن عن وضع اللجوء. على مدى الأسبوعين الماضيين، رأينا الحكومات الغربية تتهافت، وتتنافس مع بعضها البعض، محاولين إخراج طالبي اللجوء السوريين من بلدانها، وقد صدمتني ذلك حقًا لأنه - من خلال النظر إلى بعض تلك الصور - لا يبدو أن سوريا مستعدة تمامًا لعودة المواطنين بأمان في الوقت الحالي. ولكن على أية حال، بعد ساعات من الإطاحة بالأسد، أوقفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي طلبات اللجوء من المواطنين السوريين، وبعضها يستعد لترحيل السوريين. أنا أنظر إلى القائمة هنا، وأرى النمسا وبلجيكا وكرواتيا والدنمرك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة أعلنت جميعها أنها ستراجع ممارساتها الخاصة باللجوء في ضوء الوضع المستمر في سوريا. هل فاجأك كل هذا؟



د. ديانا ريس: أعتقد أن هذا أمر مثير للقلق بكل معنى الكلمة. أعني، فر السوريون خلال العقد الماضي من حكم استبدادي لا تزال لبقاياه أثر على المجتمع. من الناحية التنموية، هذا البلد غير مستعد لاستقبال ملايين السوريين فجأة ممن يعيشون الآن في الخارج والذين اُضطروا إلى مغادرة منازلهم، والذين دمرت منازلهم منذ ذلك الحين وتشردت عائلاتهم وفقدوا أحباءهم. لقد صدمت، لقد قضيت الكثير من الوقت في العديد من هذه البلدان - في ألمانيا والسويد وتركيا. هذه بلدان تفتح أبوابها وترحب بسخاء بالسوريين، وقد تم دمج السوريين بشكل جيد، بما في ذلك أفراد عائلتي الذين حصلوا الآن على الجنسية ويساهمون في الاقتصاد، وولد أطفالهم ونشأوا هناك. لكنني مندهشة من السرعة التي قررت بها هذه البلدان أن تبدأ في الإشارة إلى أنها تريد إخراج هؤلاء الأشخاص، وأخشى أن أحداث هذا الأسبوع، على سبيل المثال، ما رأيناه في ألمانيا، لا تساعد القضية السورية، وأن التمييز لا يزال مستشريًا.



