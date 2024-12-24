ناقشت المستشارة السابقة للشرق الأوسط في البنتاغون، ياسمين الجمل، مع مذيع CNN، ريتشارد كويست، تداعيات ما يحدث في سوريا وهيمنة هيئة تحرير الشام على البلاد، وما قد يترتب من عدم رغبة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بالتدخل في الشرق الأوسط على المصالح الأمريكية في المنطقة وعلى حلفائها الإقليميين.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

ريتشارد كويست: تنضم إلي الآن ياسمين الجمل، مستشارة سابقة للشرق الأوسط في البنتاغون،. هذا أمر معقد، أليس كذلك؟ لأن دونالد ترامب كتب بالحروف الكبيرة "إنها ليست معركتنا"، لكنه سيضطر إلى التعامل مع العواقب على أي حال. لذا، قد لا تكون معركته، لكنه سيضطر إلى التعامل معها. ماذا سيفعل؟



ياسمين الجمل: هذا صحيح. صباح الخير، ريتشارد، وشكراً لاستضافتي. أعني، هذا أحد الأشياء التي رأيناها مرارًا وتكرارًا مع الإدارة الأمريكية وهي تقول: "هذه ليست معركتنا، نحن بحاجة إلى الخروج من الشرق الأوسط. الشرق الأوسط هادئ". ومع ذلك، ينتهي بهم الأمر مرارًا وتكرارًا إلى الانجرار إليه، لأن ما يحدث في الشرق الأوسط يؤثر في الواقع على مصالح الولايات المتحدة ويؤثر على حلفائها. لذا، قد يرغب دونالد ترامب بشدة في البقاء بعيدًا عن الأمر. لكن الحقيقة هي أنه على الأقل، على أقل تقدير، لدينا 40 ألف مقاتل من داعش ونساء وأطفال ممن هم في سوريا. هناك مهمة أمريكية لمكافحة داعش في شمال شرق البلاد، سيقومون بدراسة هذا الوضع ومحاولة معرفة كيفية جعل هؤلاء المقاتلين من داعش لا يشكلون تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. هذا هو الحد الأدنى فقط.





ريتشارد كويست: صحيح، ولكن كما ترين، هذا هو التعقيد. هذا هو الحد الأدنى، إذا أمكن القول، الحد الأدنى، ضمان عدم تفاقم الأمور. ولكن هل هناك فرصة هنا؟ لأن الأمر يبدو وكأن القادة يقولون: "انظروا، نحن نريد دولة إسلامية، ولكن ليس مثل أفغانستان. نريد أن تقبلونا. امنحونا بعض المساحة للتنفس، ويمكننا أن نتأقلم مع بعضنا جميعًا". أم هل أنا ساذج فقط؟



ياسمين الجمل: لا، أنت لست ساذجًا على الإطلاق. أعني، بالتأكيد. زعيم هيئة تحرير الشام، التي أصبحت الآن الحاكم الفعلي، أو الحكومة الانتقالية، إذا صح التعبير، في دمشق، لقد كانوا يقولون كل الأشياء الصحيحة، كل الأشياء التي أرادت الجهات الفاعلة الدولية والدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول الإقليمية سماعها منهم. إنهم يتحدثون عن احترام الأقليات. إنهم يتحدثون عن عدم الرغبة في القتال مع جيرانهم. إنهم يتحدثون عن إعادة السوريين بناء سوريا من أجل السوريين. لقد رأيتم قائمة طويلة من كبار الشخصيات الأجنبية الذين ذهبوا إلى دمشق وعقدوا اجتماعات مع أحمد الشرع، كما قلت، الذي كان معروفًا سابقًا باسمه الحركي، أبو محمد الجولاني. أنتم ترون ما ترونه على أمر لطالما أراد المحللون والجهات الفاعلة الأجنبية رؤيته من الشرق الأوسط: شخص يقول أمورا براغماتية تتوافق مع ما يريده المجتمع الدولي.