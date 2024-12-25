برهان غليون لـCNN: ما يفعله الإسرائيليون في سوريا تهديد للمشرق بأكمله

أكد السياسي السوري المعارض والأستاذ بجامعة السوربون، برهان غليون، في مقابلة لـCNN بالعربية، أن "ما يفعله الإسرائيليون في سوريا تهديد للمشرق بأكمله”، مشيرًا إلى أن “سوريا الجديد ستتطور تحت السيطرة والهيمنة والتسلط واحتمال التدخل العسكري في أي لحظة من قبل النظام الإسرائيلي".

وأوضح غليون أن النظام الإسرائيلي "أصبح في الحقيقة نظامًا توسعيًا وماشيًا، وسوف يستمر في الحروب ضد السوريين مثلما صار مع الفلسطينيين واللبنانيين. كل العالم العربي مهدد اليوم، كل الأقطار العربية المحيطة مهددة بهذه الغطرسة الإسرائيلية الجديدة".

كما أشار إلى اعتقاده بأن "إسرائيل تريد استغلال الضعف الجيوسياسي في العالم العربي لتأكيد قاعدة جديدة، وهي أن لديهم حق التوسع في الأراضي التي يعتقدون أنها مفيدة لهم"، مضيفًا: "ما يفعله الإسرائيليون تهديد للمشرق بأكمله، وإذا لم يتحرك المشرق سينفذون كل خططهم. لم يعد هناك حدود اليوم للأطماع الإسرائيلية في المنطقة العربية".