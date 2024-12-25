قال محافظ دمشق الجديد ماهر محمد مروان إن “النصر الذي تحقق ليس خاصًا بفئة من السوريين، ولكنه نصر لسوريا كلها“، وذلك في تصريح لـ CNN بالعربية، خلال أول جولة قام بها المحافظ الجديد في أحياء الشام التاريخية، الثلاثاء، بالتزامن مع الاحتفالات الأولى بعيد الميلاد بعد سقوط حكم بشار الأسد.

وكانت عدة أحياء في دمشق، قد شهدت مظاهرات لمسيحيين سوريين، عبروا فيها عن مخاوفهم من بعض الانتهاكات التي حدثت عشية الاحتفال بعيد الميلاد.

وذلك على خلفية إحراق شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة، وتعاملت الإدارة الجديدة لسوريا مع هذه الحادثة مباشرة، وطيبت خاطر الأهالي.

ووجه محافظ دمشق رسالة عبر CNN بالعربية من شأنها طمأنة مخاوف الأهالي في الأحياء التي جال بها، قائلاً: “لا تخافوا، اطمئنوا، لقد نشرنا جميع الوحدات الشرطية، بهذه المناسبة".

وأضاف: “تهمنا راحة الشعب، بكل مكوناته، ومكونات الشعب السوري كلها واحدة، ونحن أتينا لنعبر عن مشاركتنا، وأننا معكم يد واحدة في سوريا المستقبل، ولا أحد سيفرقنا".

كما أوضح محافظ دمشق الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من مظاهر "الانفلات الأمني" التي تشهدها بعض أحياء المدينة.

