وجه السياسي السوري المعارض والأستاذ بجامعة السوربون، برهان غليون، في مقابلة لـCNN بالعربية، 3 رسائل خص بها السوريين أولًا والعالم العربي ثانيًا ومن ثم المجتمع الدولي، مؤكدًا على ضرورة بقاء السوريين متحدين وتجاوز كل من يثير الحساسيات ويدعو إلى الانتقامات، لضمان الخروج من "الكارثة" التي وضعهم فيها النظام السوري السابق.

كما دعا برهان غليون العرب إلى إعادة التفكير في تعاونهم المشترك "أمام التوغل الإسرائيلي الذي يهدد أمن الجميع،... وإعادة بناء الجامعة العربية ليكون لها أدوات تنفيذية للتعاون والعمل العربي المشترك ليظهروا على أنهم كتلة وأنه لا يمكن قتلهم واحدًا واحدًا"، حسبما أفاد.

أما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، قال برهان غليون إنه "لا يكفي أن تقول لي حافظ على الأقليات إذا لم تدن تغوّل مثل تغوّل إسرائيل على الأراضي السورية وإذا لم تحاول تقديم مساعدة للشعب كله ليحاول الإرتقاء بشروط حياته، سواء كان من الأقليات أو الأكثريات. لا يجب أن يربط المجتمع الدولي دعمه لبلد ما بالدفاع عن طائقة أو أخرى".