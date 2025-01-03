قدمت مجموعة حقوقية التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل تطالب فيه بمعرفة مكان وجود مدير مستشفى كمال عدوان في غزة الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية.

واُعتقل الدكتور حسام أبو صفية خلال مداهمة إسرائيلية الشهر الماضي، والتي أدت إلى إغلاق آخر مستشفى رئيسي يعمل في شمال غزة.

ويظهر مقطع فيديو الطبيب وهو يسير نحو دبابة قبل اعتقاله.

وتقول إسرائيل إنه تم القبض عليه للاشتباه في تورطه في "أنشطة إرهابية".

بينما قال معتقلون سابقون لشبكة CNN إنه محتجز في قاعدة عسكرية إسرائيلية سيئة السمعة.

وأعربت منظمات إنسانية عن قلقها بشأن مصيره.