قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لمحاولة التوصل إلى اتفاق في محادثات وقف إطلاق النار وبشأن الرهائن في غزة.

من ناحية أخرى تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة للإفصاح عن مكان تواجد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.

المستشفى الذي يعتبر أحد آخر المرافق الصحية الكبرى في شمال غزة، وقد قام الجيش الإسرائيلي بمداهمته في الأيام الأخيرة، وأغلقه.. وألقي القبض على الدكتور أبو صفية وعدد من مساعديه.

وفي تقرير بولا هانكوكس مرسالة CNN المزيد من التفاصيل