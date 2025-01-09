مرور شهر على إطاحة بالأسد في سوريا.. أين تقف الأوضاع هناك؟

لقد مر شهر منذ أن تحرر السوريون من قيود نظام الأسد، بعد أكثر من عقدين من حكم بشار ونحو 30 عامًا من حكم والده، حافظ. وبالنسبة للكثيرين، لا يزال من الصعب تصديق أن هذا التغيير قد حدث.

وفي حين أن هناك حالة من عدم اليقين والخوف بشأن كل شيء - من الحكومة والأمن إلى الوظائف والتعليم - إلا أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة جدًا، يمكن للسوريين المشي بحرية في بلدهم.

حيث يمكنهم الذهاب وشراء التوابل في السوق. يستطيعون حتى إقامة كشك في السوق لبيع ما يريدون. كما يمكنهم أن يشعروا وكأنهم بشر يعيشون بكرامة في المكان الذي يسمونه وطنهم.

تقرير مذيعة CNN، بيكي أندرسون، ينقل لكم المشهد هناك.