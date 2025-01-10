أصبح اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل - والذي أنهى حرباً كبرى بين البلدين في نوفمبر الماضي - غير مستقر.

تحمل جنوب لبنان وتلاله الخضراء المورقة وشواطئه المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​العبء الأكبر من الحرب.

هناك، تستمر طائرات إسرائيل بدون طيار في التحليق في السماء، والانفجارات من المناطق الحدودية التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية تحدث بشكل شبه يومي.

اتهمت إسرائيل حزب الله بعدم مغادرة منطقة الحدود بالسرعة الكافية، وهددت بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار.

تنضم شبكة CNN إلى قوة حفظ السلام الهندية التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، حيث يلوح خطر اندلاع الصراع مجدداً في الأفق.