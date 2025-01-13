علق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مقابلة مع مذيع CNN، جيك تابر، على الحرب الإسرائيلية في غزة ووضع التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية "عازمون على استغلال كل يوم لدينا في منصبنا لإنجاز" الأمر، حسبما أفاد.

وقال سوليفان ردًا على سؤاله عن مدى قرب أي طرف من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن: "حسنًا، يمكنني الإجابة على هذا السؤال بطريقتين. نحن قريبون جدًا جدًا، ومع ذلك فإن كوننا قريبين جدًا يعني أننا بعيدون، لأننا لن نكون قريبين ما لم نجتز خط النهاية".

وأضاف: "لدينا الآن مستشار الرئيس بايدن الأعلى لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك في الدوحة. لقد كان هناك لمدة أسبوع كامل يعمل مع الوسطاء على وضع التفاصيل النهائية للنص الذي سيتم تقديمه إلى الجانبين، وما زلنا عازمون على استغلال كل يوم لدينا في منصبنا لإنجاز هذا".

كما أكد أن "الرئيس بايدن يتلقى تحديثات يومية بشأن هذا الأمر. من المرجح أن يتواصل في الأمد القريب مع رئيس الوزراء نتنياهو. ولن نتجاهل هذا الأمر بأي حال من الأحوال".