قال مسؤول من حركة حماس إن الحركة "قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق" مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. ومع اقتراب الاتفاق، يتقاسم الناس في غزة آمالهم بشأن ما قد يعنيه لهم ذلك.

عبدول سلامة، واحد من آلاف الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة الذين يكافحون من أجل إنقاذ الإمدادات خلال فصل الشتاء القاسي، قال" كله كذب في كذب، كل مرة يقولوا مفاوضات وفي النهاية تتعطل المفاوضات"، مضيفًا في الوقت ذاته: "بتخلص هي بتخلص. الله أعلم بتخلص ونحن موجودين ولا رايحين".

ويتساءل الناس هنا عما يمكن أن يحدث بعد أن قال مسؤول في حماس إن الحركة قريبة جدًا من الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

حيث نزح 90% على الأقل من الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023، بحسب الأمم المتحدة، مما أجبرهم على العيش في المخيمات الإنسانية.

وفي الأسبوع الماضي، كان الناس يعانون من هطول أمطار غزيرة ودرجات حرارة باردة.

إذ أكد أحمد سلامة أن "خيمتهم تقع في كل مرة تسقط فيها الأمطار"، مما يؤدي إلى معاناته وعائلته بسبب هذه الظروف.