أكد رئيس الوزراء القطري، الأربعاء، رسميا أن الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" وافقتا على وقف إطلاق النار.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية القطري، للصحفيين في الدوحة: "يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين".

كما تطرق إلى البنود التي وردت في الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار ومبادلة الأسرى.