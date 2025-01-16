علق رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشيرًا إلى أنه "كان بإمكاننا أن نتوصل إلى هذه الصفقة في الثالث من يوليو من العام الماضي"، ومؤكدًا أنه "يحمّل نتنياهو المسؤولية الشخصية عن عدم السماح بحدوث هذا".

وقال البرغوثي في حديثه: "أعتقد أننا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى لعدة عوامل. لا أقلل من احتمال أن يتمكن نتنياهو من نسف الاتفاق كما فعل أربع مرات من قبل. هذا أمر يجب أن نكون حذرين للغاية بشأنه. لكن هذه المرة يعرف جيدًا أنه إذا أراد إيقاف هذه الصفقة، فسوف يواجه ترامب أيضًا، والعالم أجمع وكل الوسطاء وكل من وضع الأمل في تحقيق وقف إطلاق النار".

كما أشار إلى أن "الأمر المحزن هو أنه كان بإمكاننا أن نتوصل إلى هذه الصفقة في الثالث من يوليو من العام الماضي، وكان بإمكاننا إنقاذ أرواح 10 آلاف فلسطيني على الأقل قُتلوا خلال هذه الفترة من الزمن".

وحمل البرغوثي نتنياهو مسؤولية الأمر بالقول: "في واقع الأمر، أحمل نتنياهو المسؤولية الشخصية عن عدم السماح بحدوث هذا، وبسبب ذلك، لم يُقتل 10 آلاف فلسطيني فحسب، بل قُتل أيضًا العديد من الإسرائيليين، وخاصة بعض السجناء الإسرائيليين الذين قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي".