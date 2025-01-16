علق رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، على الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وما إن كان تحذيره بأن "الجحيم سوف يندلع إذا لم يحدث الأمر" قد أثر على نتائج الاتفاق.

وأكد البرغوثي أنه "ربما كان لهذا تأثير بسيط، ولكن في الواقع، الجحيم الذي وعد به، كان لدينا بالفعل. كانت غزة محاصرة بالفعل، وكان الناس يعانون بالفعل. كان مليونا شخص يتضورون جوعًا. كان مليونا شخص معرضين للأمراض. يخبرني زملائي الأطباء طوال الوقت أن كل شخص في غزة كان يمرض ثلاث مرات في الشهر بسبب نقص المياه النظيفة، ونقص النظافة، ونقص الغذاء وبسبب الطقس البارد، والعديد من الحقائق الأخرى. وبسبب نقص الملاجئ أيضًا، تم تدمير 90% من المنازل في شمال غزة. تم تدمير 80% من جميع المنازل في غزة".

وتابع بالقول: "لذا كان الناس بالفعل في الجحيم. أعتقد أن نتنياهو، تلاعب ببايدن وإدارته مرات عديدة، وقوض ودمر أي إمكانية للتوصل إلى اتفاقات، كما قلت، 4 مرات من قبل. هذه المرة كان يعلم أنه لم يعد لديه القدرة على المناورة لأنه ليس لديه نفوذ. في الماضي، عندما عرقل بايدن وخدع بايدن ربما، وجعل بايدن، الرئيس الأمريكي، يكذب من أجله، كان يعلم أنه إذا واجه بايدن، فسيكون لديه نفوذ من دعم ترامب".

وأضاف: "الآن، يقول ترامب أوقفوا الحرب. يقول ترامب كفى. ولهذا السبب، فنتنياهو يعرف جيدًا أنه لا يستطيع اللعب مع ترامب. لا يستطيع أن يفعل لترامب ما فعله لبايدن، ولم يعد لديه نفوذ".

كما أشار إلى أن "هناك أيضًا الكثير من الضغوط الداخلية في إسرائيل. أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة - ليس لأن حماس غيرت مواقفها الاستراتيجية - لا، أعني لقد قدموا بالفعل الكثير من التنازلات. لقد وصلنا إلى هذه النقطة لأن نتنياهو أدرك أنه لا يستطيع مقاومة الضغوط - من داخل إسرائيل ومن الخارج - بعد الآن".