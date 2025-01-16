تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور مع وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته، أنتوني بلينكن، في محادثة حصرية، عن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وهي آخر مقابلة تلفزيونية له قبل ترك منصبه.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

أنتوني بلينكن: إليكم ما سيحدث. أولاً، يتوقف إطلاق النار. حماس وإسرائيل يتوقفان عن إطلاق النار. تسحب إسرائيل قواتها ويبدأ إطلاق سراح الرهائن. يخرج السجناء من السجون الإسرائيلية ويعودون، ونقوم بزيادة المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشدة. كل هذا يحدث خلال فترة 6 أسابيع، ولكن خلال تلك الأسابيع أيضاً، علينا التفاوض على التفاهمات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، حتى تسحب إسرائيل كل قواتها من غزة ولا تعود حماس، وهناك الترتيبات اللازمة للحكم والأمن وإعادة الإعمار، حتى تتمكن غزة من المضي قدماً.



كريستيان أمانبور: هل تم حل هذه المشكلة؟



أنتوني بلينكن: لم يتم حل هذه المسألة. لقد عملنا عليها بشكل مكثف خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، بشكل مكثف ولكن بهدوء مع شركائنا العرب وغيرهم. أعتقد أننا توصلنا إلى بعض التفاهمات الأساسية، ولكن من المأمول أن يعمل وقف إطلاق النار في حد ذاته على تركيز العقول وحمل الناس على الاتفاق على ما هو ضروري لوضع خطة ما بعد الصراع في ذلك اليوم.



كريستيان أمانبور: إذًا، نتحدث بينما يخضع خليفتك لجلسات تأكيد، السيناتور ماركو روبيو. هل تعتقد أن إدارة ترامب ستأخذ الكرة وتستمر في المضي قدمًا، أم أنها قد تقول: محاولة جيدة يا رفاق، لكننا لا نهتم؟



أنتوني بلينكن: بالطبع، الأمر متروك لهم، ولكن ليس لهم فقط، بل للأطراف وكل الأشخاص المعنيين. أعتقد أن هناك زخمًا قويًا بين كل الأطراف المعنية، ليس فقط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي نأمل أن نحققه في الساعات أو الأيام القادمة، بل وأيضًا من أجل ضمان استمراره. ليس لدى إسرائيل أي حافز للبقاء متورطة في غزة. مع التمرد واستنزافها، والاستمرار في الضغط على اقتصادها من خلال احتياطياتها. من المؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى استمرار الحرب. لا تريد الدول في مختلف أنحاء المنطقة ذلك. لذا أعتقد أنه، بافتراض التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيكون هناك ضغط قوي للغاية من جميع الأطراف للتأكد من أن يصبح وقف إطلاق النار دائمًا، وأعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال العمل الذي قمنا به، ولكن الأمر متروك للإدارة لتقرر ما إذا كانت ستحاول المضي قدمًا في ذلك، وما إذا كانت لديها طريقة أخرى للقيام بذلك. لكن الشيء الأكثر أهمية هو التوصل إلى وقف إطلاق النار، وجعله دائمًا.



كريستيان أمانبور: لا أعلم إن كنت توافق، لكن العديد من المحللين يقولون إن وصول ترامب كان سبباً في تحريك هذه الأمور، وركز عقول الناس وجعل وقف إطلاق النار هذا على الأقل أمراً جدياً. كما تقول، إنه شيء خطط له الرئيس في مايو وما إلى ذلك. هناك أشخاص، مثل مفاوض إسرائيلي بارز للغاية في قضية الرهائن، ممن يقولون إن هذه ليست صفقة عظيمة، هذه الصفقة المؤقتة، تتضمن فقط حوالي 30 رهينة، مات الكثير والكثير في الفترة المؤقتة منذ مايو، وكان من الممكن أن يتم ذلك في وقت أبكر بكثير. أنا أعلم أنكم، الحكومة الأمريكية، غالباً ما تلومون حماس على دورها في التأخير. لكنني لا أعلم إن كنت قد رأيت ما قاله إيتمار بن غفير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل خلال اليومين الماضيين. قال في الأساس إنني وسموتريش نجحنا في منع أي اتفاقات لوقف إطلاق النار خلال العام الماضي، وما زلنا نريد منع هذا الاتفاق. كيف تتفاعل مع ذلك وهل أنت على استعداد للموافقة على أن إسرائيل أيضًا أوقفت ما كان يمكن أن يكون وقف إطلاق النار الذي اقترحه بايدن والذي كان من الممكن أن ينقذ العديد من الأرواح منذ أشهر عديدة؟



أنتوني بلينكن: حسنًا، هل كان يجب أن يحدث هذا منذ أشهر؟ نعم. هل كان من الممكن أن يحدث منذ أشهر؟ نعم. حسنًا، هل كانت هناك مناسبات قام فيها كل جانب بأشياء جعلت من الصعب الوصول إلى خط النهاية؟ نعم. بما في ذلك إسرائيل، ولكن بشكل أساسي، كانت حماس، وبالتأكيد في الأشهر القليلة الماضية، رفضت حماس الانخراط. لقد تمكنا أخيرًا من إعادة الانخراط، وفي الأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص، كانت حماس هي الطرف الذي امتنع عن الوصول أخيرًا إلى نعم، ولكننا تمكنا من الدفع إلى نقطة حيث كما قلت، كنا قريبين جدًا. انظري، أعتقد أن الديناميكية الأساسية كانت كالآتي. أولاً: كان من المهم للغاية أن يكون هناك اتفاق على أن يتم ذلك على مراحل. أي خلال الأسابيع الستة، يتوقف الجميع عن إطلاق النار، وتنسحب إسرائيل ويخرج الرهائن ويتم إطلاق سراح السجناء وتدخل المساعدات الإنسانية، ويتم وضع الترتيبات النهائية لوقف إطلاق النار الدائم. لم تقبل حماس ذلك لعدة أشهر. لقد تقدم الرئيس، وأعلن ذلك علنًا في نهاية مايو وأوائل يونيو، باقتراح مفصل عن الأمر. ثم تجولنا حول العالم وخرج الجميع لدعمه، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في تلك المرحلة، كانت حماس معزولة ووقعت على هذا الإطار ومنذ ذلك الحين، وكما قلت، كنا نعمل على تنفيذه للحصول على الترتيبات النهائية، ولكن هناك ديناميكيتان أعتقد أنهما أعاقتا الأمور أكثر من أي شيء آخر. الأولى. كانت حماس تأمل بأن يأتي "الفرسان" لإنقاذها، وأن تخوض حربًا أوسع نطاقًا مع لبنان وحزب الله وإيران، والإجراءات التي اتخذناها جنبًا إلى جنب مع إسرائيل أوضحت أن "الفرسان" لن يأتوا لإنقاذها. لم يكن بوسعها أن تعول على ذلك. ثانيًا، كانت تأمل أن يؤدي التراجع إلى تزايد الضغوط على إسرائيل لحملها على الاستسلام والموافقة على شروط صفقة إطلاق النار على الأسرى وفقًا لشروط حماس، وهذا لم يحدث مرة أخرى. لذا، أعتقد أننا عندما ننظر إلى الأمر، وكما رأيناه، نعم، هل كانت هناك لحظات حدثت فيها أشياء على أحد الجانبين أو الآخر جعلت من الصعب تجاوز الخط؟ نعم، ولكن في الأساس كانت حماس، ونحن الآن عند النقطة التي نأمل أن ترى فيها حماس أن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال وقف إطلاق النار.



كريستيان أمانبور: أخيرًا، فيما يتعلق بهذه القضية، فإن بن غفير وأمثاله من المتطرفين المتعصبين الذين عاقبتهم الولايات المتحدة في الماضي. إنهم يريدون المستوطنات. إنهم يقولون إنهم يريدون البقاء في غزة. إن البنية التحتية التي ينشئها الجيش الإسرائيلي في غزة تشير إلى بقاء دائم هناك في بعض الأجزاء. هل أنت متأكد؟ هل الحكومة الأمريكية متأكدة من أن إسرائيل ستنسحب، أم أنها ستبقى - لا أعلم - لشهور أو سنوات بعد ذلك؟



أنتوني بلينكن: ما أستطيع أن أخبرك به يا كريستيان هو الآتي. أولاً، سياستنا، وكانت سياستنا واضحة للغاية، بما في ذلك المبادئ التي وضعتها منذ أشهر في بداية الصراع في طوكيو، هي أنه لا يمكن أن يكون هناك احتلال دائم لقطاع غزة، وأن على إسرائيل الانسحاب، وأن أراضي غزة لا ينبغي أن تتغير، ومن الواضح أنه لا يمكن لحماس أن تديرها أو تستخدمها كقاعدة للإرهاب. إن اتفاق وقف إطلاق النار في حد ذاته يتطلب من القوات الإسرائيلية الانسحاب، ثم على افتراض أنك ستتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يتطلب الانسحاب بالكامل. ولكن هذا هو الأمر الحاسم في خطة ما بعد الصراع هذه، وهو الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيباتها، لأنه يجب أن يكون هناك شيء في مكانه يمنح الإسرائيليين الثقة في قدرتهم على الانسحاب بشكل دائم وعدم السماح لحماس بالعودة وعدم تكرار ما حدث في العقد الماضي حقًا.



