(CNN) -- وصف المنشد الحموي الشهير، عبدالرحمن فرهود، مشاهد من الثورة السورية في حوار مع CNN بالعربية كشف خلالها "سر القاشوش" وروى قصة الأغاني الثورية ضد نظام الأسد والتي كان أبرزها "يلا إرحل يا بشار".

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