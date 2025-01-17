"سر القاشوش" وقصة "يلا ارحل يا بشار".. منشد حراك حماة عبدالرحمن فرهود يصف لـCNN مشاهد من الثورة السوريةالشرق الأوسطنشر الجمعة، 17 يناير / كانون الثاني 2025(CNN) -- وصف المنشد الحموي الشهير، عبدالرحمن فرهود، مشاهد من الثورة السورية في حوار مع CNN بالعربية كشف خلالها "سر القاشوش" وروى قصة الأغاني الثورية ضد نظام الأسد والتي كان أبرزها "يلا إرحل يا بشار". وقد يهمك أيضا: ماهر شرف الدين يكشف لـCNN ما جرى باللقاء مع بلينكن.. ويُعلق على آلية "المؤتمر الوطني" في سورياوللمزيد قد يهمك: المفكر السوري ماهر شرف الدين يُعلق لـCNN على الأوضاع في السويداء.. ويُحذر من "الحملات المشبوهة" قراءة المزيدسورياالثورة السوريةالحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوريبشار الأسدحماةدمشق