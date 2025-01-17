يقول الكاتب في صحيفة "هارتس" جدعون ليفي إن الخيار واضح للغاية بالنسبة له فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بغزة: "حياة عشرات الرهائن أو استمرار حكومته (نتنياهو)، حيث يقول إن التاريخ سيحكم على قرار نتنياهو.

وقال ليفي في حديثه: "من الواضح جدًا أن العقبة الوحيدة الآن هي عقبة سياسية داخلية. لا أستطيع أن أرى وضعًا يقف فيه رئيسان للولايات المتحدة وراء الصفقة، بينما يتراجع نتنياهو".

وأضاف: "ولكن في الوقت الحالي، قد يحدث كل شيء. حكومته تهتز، والسؤال الآن واضح جدًا: حياة عشرات الرهائن أو استمرار هذه الحكومة؟".

كما أشار إلى أنه "سيتعين على نتنياهو أن يقرر، وإذا كان سيتخذ القرار الخاطئ، فهناك قرار صحيح وخاطئ هنا، فأعتقد أن التاريخ لن ينساه".



