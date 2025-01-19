لا تزال هناك بعض التساؤلات حول التفاصيل النهائية حول من سيتم إطلاق سراحهم (الأحد)، إذا ما تم بالفعل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كما هو مخطط له.

في هذه المرحلة، نتوقع أن نرى إطلاق سراح حوالي 95 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية يوم الأحد بعد إطلاق سراح 3 رهائن محتجزين في غزة من قبل حماس.

وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الإفراج الأولي يوم الأحد سيشمل 70 امرأة و25 رجلاً بما في ذلك 10 قاصرين تحت سن 18 عامًا، وما لا يقل عن 30 من أولئك الذين من المقرر إطلاق سراحهم محتجزون حاليًا تحت الاعتقال الإداري، مما يعني أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إليهم ولا توجد محاكمة أو إجراءات قانونية جارية.