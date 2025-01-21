في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وبعد بعض التأخير والقمع الشديد من قبل القوات الإسرائيلية، تجمعت حشود ضخمة في بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة للاحتفال بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، حيث أطلقت إسرائيل سراح 90 سجينًا فلسطينياً من سجن عوفر في الضفة.

لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، بعد أكثر من 13 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقامت القوات الإسرائيلية بإغلاق الطرق واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية ضد المدنيين، في محاولة لتفريق الحشود التي تجمعت لمشاهدة الإفراج الأولي ومنع أي احتفالات من الحدوث.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها "كانت ترد على أشخاص يرشقون قوات الأمن بالحجارة ويلوحون بأعلام حماس".

ولكن في حين أن هذه لحظة احتفالية بالنسبة للبعض، لا يزال هناك أكثر من 10 آلاف سجين فلسطيني محتجز في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.



