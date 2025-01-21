رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سؤال حول وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، وأشار إلى أن "أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة"، لكنه أشار إلى رحلته للمملكة العربية السعودية في فترة رئاسته الأولى، معقبًا بأن ذلك كان "لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا"، على حد تعبيره.

ورد ترامب عند سؤاله: "أين ستكون وجهتك الخارجية الأولى سيدي؟" بالقول: "أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة. لكننا فعلناها، لقد فعلت ذلك إلى المملكة العربية السعودية في المرة الأخيرة لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا. قلت: سأفعل ذلك، لكن عليكم شراء منتج أمريكي، ووافقوا على ذلك".

وتابع بالقول: "لقد اشتروا ما قيمته 450 مليار دولار. كانت هذه القصة الأقل تداولًا من بين تلك التي شاركت فيها على الإطلاق".

وعند سؤاله مجددًا "إلى أين تخطط للذهاب الآن؟"، رد ترامب قائلًا: "لا أعرف. إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء ما قيمته 450 أو 500 أخرى، وسنرفعها بسبب التضخم، فأعتقد أنني سأذهب هناك على الأرجح".