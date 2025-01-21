قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "لا يتعين عليّ أن أضغط" فيما يتعلق بعملية التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مشيرًا إلى أنه "سينتهي بهم الأمر إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية"، مضيفًا أن ذلك لن يكون "بعد فترة طويلة جدًا".

وقال ترامب ردًا على سؤاله عما إن كان سيدفع الإسرائيليين والسعودية لتطبيع العلاقات: "لا أعتقد أنه يتعين عليّ أن أضغط. أعتقد أنه سيحدث، ولكن ربما ليس الآن بعد، ولكن سينتهي بهم الأمر إلى الانضمام إلى الاتفاقيات، الاتفاقيات الإبراهيمية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية سينتهي بها الحال إلى الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، قريبًا، وليس بعد فترة طويلة جدًا".