قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء تحدثه مع صحفيين في المكتب البيضاوي خلال توقيع الأوامر التنفيذية، إنه "غير واثق" بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، مشيرًا إلى أن هذه "ليست حربنا، إنها حربهم"، وإنه "لا بد من إعادة بنائها بطريقة مختلفة…. يمكن القيام ببعض الأشياء الرائعة في غزة"، حسب قوله.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينه وبين الصحفيين:

صحفية: ما مدى ثقتك يا سيدي الرئيس في قدرتك على الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، واستكمال المراحل الثلاث؟



دونالد ترامب: أنا لست واثقاً. إنها ليست حربنا، إنها حربهم، ولكنني لست واثقاً. غير أنني أعتقد أنهم ضعفاء للغاية على الجانب الآخر.



صحفية: هل تدعم حل الدولتين؟



دونالد ترامب: غزة، نظرت إلى صورة لغزة. غزة أشبه بموقع هدم هائل. ذاك المكان، إنه حقاً.. لا بد من إعادة بنائه بطريقة مختلفة.



صحفية: هل ستساعد في إعادة بناء غزة؟



دونالد ترامب: قد أفعل ذلك. كما تعلمون، غزة مثيرة للاهتمام. إنها موقع رائع. على البحر، وطقسها الأفضل. كما تعلمون، كل شيء جيد. يمكن القيام ببعض الأشياء الجميلة بها. ولكن الأمر المثير للاهتمام للغاية هو… ولكن… يمكن القيام ببعض الأشياء الرائعة في غزة.



صحفية: كيف ترى مستقبل الحوكمة لغزة؟



دونالد ترامب: حسناً، هذا يتوقف على الظروف. لا أستطيع أن أتخيل أن يكون لديك… لا يمكن بالتأكيد… الأشخاص الذين كانوا هناك، معظمهم ماتوا، بالمناسبة، أليس كذلك؟ معظمهم ماتوا. لكنهم لم يديروا الأمر بشكل جيد. لقد أداروها بوحشية وسوء. لا يمكنك الحصول على ذلك.