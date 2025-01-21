قُتل أكثر من 60 شخصًا، وأصيب 51 آخرون، بعد أن شب حريق هائل في فندق مكون من 12 طابقًا في منتجع كارتال كايا للتزلج في شمالي غرب تركيا.

وقال مسؤول محلي لوكالة الأناضول الحكومية إن اثنين من الضحايا قفزا من المبنى.

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