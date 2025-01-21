مشاهد مروعة تُظهر فندقًا متفحمًا بعد حريق هائل بمنتجع للتزلج في تركيا

الشرق الأوسط
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مشاهد مروعة تُظهر فندقًا متفحمًا بعد حريق هائل في منتجع للتزلج

قُتل أكثر من 60 شخصًا، وأصيب 51 آخرون، بعد أن شب حريق هائل في فندق مكون من 12 طابقًا في منتجع كارتال كايا للتزلج في شمالي غرب تركيا.

وقال مسؤول محلي لوكالة الأناضول الحكومية إن اثنين من الضحايا قفزا من المبنى.

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