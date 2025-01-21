مشاهد مروعة تُظهر فندقًا متفحمًا بعد حريق هائل بمنتجع للتزلج في تركياالشرق الأوسطنشر الثلاثاء، 21 يناير / كانون الثاني 2025قُتل أكثر من 60 شخصًا، وأصيب 51 آخرون، بعد أن شب حريق هائل في فندق مكون من 12 طابقًا في منتجع كارتال كايا للتزلج في شمالي غرب تركيا.وقال مسؤول محلي لوكالة الأناضول الحكومية إن اثنين من الضحايا قفزا من المبنى.شاهد أيضًا: حريق هائل في مصنع زيوت للطهي بإندونيسيا.. ومقتل 8 أشخاص على الأقلوقد يهمك أيضًا: حريق هائل ودخان كثيف يغطي سماء ملبورن بعد انفجار مصنع كيميائيقراءة المزيدتركياالتزلجحرائقفنادقكوارثمنتجعات