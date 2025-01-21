أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN لحظة قيام الجيش الإسرائيلي بنقل أشخاص إلى مراكز الاحتجاز في الضفة الغربية.

وبحسب سكان البلدة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 60 شخصًا بينهم أطفال.

وقد لاحظ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتفاعًا في العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقوات الأمن في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة بعد إلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية وأن الجنود احتجزوا العديد من المشتبه بهم للاستجواب وأن الحادثة لا تزال قيد المراجعة.