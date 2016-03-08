الطريق إلى "تقدم المرأة" محفوف بالعقبات التي تعيق رحلة النجاح الشاقة.

ولابد أن "ثقافة المجتمع" وما تنتجه من أمثال شعبية تقليدية تحبط عزيمة المرأة، وتصدها عن القيام بدور أكبر في مجتمعها.

احتفاء بيوم المرأة العالمي، قامت CNN بتذكير متابعيها ببعض هذه الأمثال الشعبية، محاولة منا لتسليط الضوء على ثقافة "التفكير السلبي"، التي تواجهها الكثير من النساء في مجتمعاتنا العربية.

تابعوا كيف تفاعل الجمهور مع حملتنا تحت شعار #البنت_عندنا

كما أطلقت CNN حملة أخرى للتعرف على المرأة العربية "الملهمة"، تحت شعار #أنت_مثلي_الأعلى

وهذه أسماء أنجح النساء العربيات الملهمات.