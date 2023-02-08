دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لظاهرة تُعرف باسم "غضب الطرق" يظهر فيه شخص يقود سيارة يجر شخصا آخر بعد إغلاق باب مربكته على يده، وذلك بعد مشاجرة بينهما على الطريق الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بموقع سناب شات.

وقالت صفحة الأمن السعودي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي مغلقا باب مركبته على يد آخر أثناء سيرها في طريق عام إثر مشاجرة بينهما على أفضلية السير.."

وتابعت: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية."