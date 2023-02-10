السعودية.. قرد بابون يهاجم أمين عسير والأخير يرد: هاجم الشخص الغلط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرض أمين منطقة عسير، عبدالله الجالي، لهجوم من قرد بابون، ليلوح بأن العمل جار على قدم وساق للحد من انتشارها.

ونشر أمين عسير مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لمجموعة من قردة البابون في تغريدة أعادت نشرها الصفحة الرسمية لأمانة عسير على تويتر.

وقال الجالي في تعليق: " تخبرون القرد ابوكشه.. هذا سلمكم الله يصير شيخ القطيع.. هجم علي وانا ارمي كيس في برميل زبالة اكرمكم الله.. ما يدري انه اختار يهاجم الشخص الغلط للمعلومية شغالين على قدم وساق مع زملائنا في (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) للحد من انتشارها".

وفي التغريدة ذاتها، نشر أمين عسير صورة انفوغرافيك توضح الأضرار الناجمة عن تزايد قردة البابون.