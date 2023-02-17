السعودية.. تشبيه مشروع "المكعب" بمجسم الكعبة يثير جدلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الترويجي لمشروع "المكعب" في الرياض، والذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس.

وكان بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي قد نشر مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "يضم تصميم المكعب مزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.. مشروع المربع الجديد".

وأثار تصميم المكعب تفاعلا بين النشطاء ليذهب البعض لتشبيه تصميمه بتصميم الكعبة في مكة قبل أن يرد عليهم نشطاء آخرون موجهين انتقادات لاذعة لمن يروج لهذا الطرح.

وتتجاوز مساحة المشروع 19 كيلومتر مربع ويقع على تقاطع شارعي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب العاصمة السعودية، في حين تبلغ مساحة طابقيه أكثر من 25 مليون متر مربع وتحتمل طاقته الاستيعابية مئات الآلاف وسيشمل توفير 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، و"مساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتقول السعودية إن المشروع سيُقدم "تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه" وذلك في محيط لا تتجاوز مدة قطعه 15 دقيقة سيرا على الأقدام وتوفير وسائل نقل داخلية ويبعد عن المطار الدولي 20 دقيقة بالسيارة تقريبا"، وفقا للوكالة.