دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة فرنسية في باريس، الجمعة، بالسجن 6 سنوات على المغني المغربي سعد لمجرد، بتهمة الاغتصاب والاعتداء على شابة فرنسية في غرفة فندق بالعاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، وفقا لما نقلته قناة BMFTV الفرنسية المتعاونة مع شبكة CNN.

وذكرت BMFTV أنه بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها "مقتنعة" بحدوث الاغتصاب الذي تم وصفه "بشكل ثابت دقيق" من قبل المدعية المدنية لورا بريول منذ شكواها.

وأضافت القناة الفرنسية أنه عند النطق بالحكم، نهض سعد لمجرد، شاحب اللون، لكنه لم يظهر أي رد فعل، بينما احتضنت لورا بريول والدتها لفترة طويلة وهي تبكي.

وكانت النيابة الفرنسية قد طالبت بسجن لمجرد لمدة 7 سنوات، بينما نفى سعد لمجرد اغتصاب الشابة الفرنسية أو إقامة علاقة جنسية معها، وقال إنه دفعها على وجهها بعدما شعر بـ"خدش مؤلم" على ظهره في "رد فعل لا إرادي".