الشركة الأم لـ"فيسبوك" تدرس إنشاء منصة جديدة تشبه "تويتر"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لشبكة CNN، الجمعة، أنها تدرس إنشاء منصة جديدة ومستقلة لمشاركة التحديثات النصية، فيما يمكن أن يمثل المنافس الجديد الأكثر قوة الذي قد تواجهه منصة "تويتر" المتعثرة تحت قيادة مالكها الجديد إيلون ماسك.

وقال متحدث باسم شركة "ميتا"، في بيان لشبكة CNN: "نعتقد أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن للمبدعين والشخصيات العامة مشاركة التحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم". وهذا ما توفره بالفعل منصة تويتر حاليا.

حاول عدد من المنصات الناشئة في الأشهر الأخيرة الاستفادة في الوقت الذي تعاني فيه منصة "تويتر" من أعطال تقنية متكررة، وعودة المستخدمين المثيرين للجدل، وانخفاض عدد المعلنين.

وحقق الكثير منهم قفزة مبكرة في عدد المستخدمين بعد استيلاء ماسك على شركة "تويتر". لكنهم يكافحون منذ ذلك الحين لاكتساب انتشار على نطاق واسع.

ويمكن أن تستفيد منصة جديدة من "ميتا" من قاعدة المستخدمين الكبيرة الحالية للمنصات الأخرى التابعة للشركة، بما في ذلك ملياري شخص يستخدمون "فيسبوك" يوميًا.

وتأتي خطط المنصة الجديدة في الوقت الذي تقوم فيه الشركة أيضًا بتغيير استراتيجية منصاتها القديمة، مع التركيز على الفيديو والمحتوى الموصى به في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع "تيك توك".