مصر.. علاء مبارك يرد على تساؤل عن منع أكل لحوم الحمير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على إعلامي مصري تساءل عن منع أكل لحوم الحمير والأحصنة.

جاء ذلك بتغريدة نشرها علاء مبارك على صفحته الرسمية بتويتر، مستشهدا بتصريح نقلته صحيفة المصري اليوم على لسان الإعلامي تامر أمين، قائلا بتعليق: "﴿وَالخَيلَ وَالبِغالَ وَالحَميرَ لِتَركَبوها وَزينَةً وَيَخلُقُ ما لا تَعلَمونَ﴾.. لحم حمير ايه بس يا أستاذ تامر! مع كامل احترامي لحضرتك يا ريت نتوخي الدقة والحذر عند تناول هذه المعلومات؛ أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذبح الحمير وأكلها حرام شرعاً".

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية قد ذكرت في تدوينة سابقة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك عن الحكم في ذلك قائلة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحم الحُمُر الأهلية".