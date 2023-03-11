دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلات أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تطرق فيها إلى الملف الإيراني.

وقال محمد بن سلمان في أحد المقاطع المتداولة من مقابلة أجراها على قناة العربية سابقا: "كيف اتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأن نظامها قائم على أيدولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثنا عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي المنتظر، هذا كيف أقنعه؟.."

وتداول نشطاء مقطع فيديو آخر من مقابلة منفصلة أجراها ولي العهد السعودي على التلفزيون السعودي الرسمي، وقال فيها: "إيران دولة جار وكل ما نطمح له أنه يكون لينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران لا نريد وضع إيران يكون صعب بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو لدينا مصالح فيها لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار، إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة.."

ويأتي هذا التفاعل عقب إعلان المملكة العربية السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية وإيرانية رسمية.