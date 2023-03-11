دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، عن التسوية بين السعودية وإيران وأن من ينتظر ذلك "سينتظر طويلا".

تصريحات نصرالله المتداولة جاءت، مساء الاثنين، على هامش تعليقه على انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، حيث قال: "لا نراهن على أي تسويات ولا ننتظر تسويات ونقول للبنانييين لا تنتظروا تسويات، ولا نقبل أن يفرض (فيتو) من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين ونقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر".

وكان نصرالله قد قال في تصريحات، الجمعة، معلقا على إعلان توقيع الاتفاق السعودي الإيراني: "فيه ناس هيفرحوا وناس هيزعلوا وناس هيحكوا قرعتهم وناس هيحكوا لحيتهم وفيه ناس هيبلشوا يحللوا وبعدهم مش عارفين شيء من شيء"، وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله.

وأضاف: "هذا التحول طيب، ونحن سعداء لأنه عندنا ثقة إن هذا لن يكون على حساب شعوب المنطقة بل لمصلحة شعوب المنطقة ويساعد في لبنان واليمن وسوريا والمنطقة، وثقتنا مطلقة بأن هذا لن يكون على حسابنا ولا على حساب الشعب اليمني ولا على حساب سوريا ولا على حساب المقاومة".