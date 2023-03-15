دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وتلويحه بعدم بيع النفط لأي دولة قد تفرض سقفا سعريا على نفط بلاده.

تصريحات وزير النفط السعودي جاءت في لقاء مع "إنيرجي انتلجينس"، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نصه، حيث قال: "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول"، وأضاف: "لن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".

ورد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على سؤال بشأن "هل من الممكن أن تقوم منظمة أوبك بلس بتغيير قرارها الذي اتخذته في أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام وزيادة الإنتاج؟" بقوله إن "هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلى ذلك بدأت الصين مؤخرا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة".

وأضاف: "التعافي الاقتصادي يتسبب بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".