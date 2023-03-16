السعودية.. كشف نتيجة مزاد للوحات سيارات.. إليكم بكم بيعت اللوحة "ط 1"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن نتيجة مزاد على لوحات بأرقام مميزة للسيارات وذلك خلال مزاد اللوحات الإلكتروني على المنصة.

ونشرت أبشر تغريدة على صفحتها الرسمية كشفت فيها القيمة التي رست عليها المزادات ومنها رسو اللوحة "ط 1" على سعر 4.150 ملايين ريال (نحو 1.09 مليون دولار).

ونشرت المنصة في تغريدة منفصلة لوحات مميزة أخرى ضمن الحدث ينتهي المزاد عليها عند الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي، الخميس.

وكانت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام بالمملكة قد أطلقت المزاد الذي يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، موضحة أنها "بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.