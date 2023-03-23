السعودية.. تداول فيديو اعتداء على رجل أمن بدورية.. والداخلية توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اقدام شخص على الاعتداء على رجل أمن داخل دورية في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية عبر صفحتها بتطبيق سناب شات، نشر مقطع الفيديو المتداول للاعتداء، قائلة بتعليق: "باشرت شرطة منطقة الرياض بلاغا عن اعتداء مواطن على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه.."

وتابعت الداخلية أنه "جرى التعامل معه بما يقتضيه الموقف".

وأضافت: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة".