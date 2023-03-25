دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لردة فعل ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وما قاله عند الثناء عليه، الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان، ونشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد بتعليق قال فيه: "مُلخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم: تقديرٌ للعلماء واحترامٌ للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضعٌ عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار".

وأبرز نشطاء رد ولي العهد السعودي وقوله "واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة"، بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة.

ويأتي استقبال ولي العهد السعودي للمواطنين في ثاني أيام شهر رمضان بعد أن أعلنت المحكمة العليا في المملكة أن الخميس هو أول أيام رمضان.

وتداول نشطاء مقطع فيديو آخر لولي العهد السعودي يقبل رأس مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي كان من بين جموع المواطنين والأمراء المهنئين بحلول رمضان.