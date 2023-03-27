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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع سجال كلامي بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، على خلفية توتر الأوضاع في إسرائيل نتيجة الخلاف حول مشروع قانون قدمته الحكومة لإجراء تعديلات في منظومة القضاء.

بداية السجال وقعت عندما أشار علاء مبارك إلى كوهين لدى تعليقه على مقطع فيديو لمواجهات بين السلطات الإسرائيلية والمحتجين على مشروع القانون، مساء الأحد.

وكتب علاء مبارك: "إيدي كوهين في حالة هيستيرية ماسك الخرطوم يرش المتظاهرين بالماء".

ورد عليه إيدي كوهين قائلا: "كدة يا علاء بيه مبارك تشمت ده أبوك كان حبيب قلبنا ونور عنينا وما شمتناش فيه وفرحنا لما تعامل كويس بالمحكمة وبعد كدة أخذ براءة بالصلاة على النبي كدة".

حينها، رد علاء مبارك، قائلا: "اللهم لا شماتة أخونا إيدي وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم".