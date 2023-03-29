دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخل علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك بجدال مع الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين وحذف علاء مبارك لتغريدة رد فيها على كوهين.

وكان كوهين قد قال في تغريدة على صفحته بتويتر: "شكرا اخونا علاء.. رمضان كريم لكم وللشعب المصري الكريم"، قبل أن يسأل كوهين، علاء مبارك عن سبب حذف تغريدة رد عليه فيها قائلا: "اللهم لا شماته اخونا إيدي وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم.."

وقال كوهين: " ليش حذفتها يا (علاء مبارك) يا اخوي؟ خايف من مين؟"، ليرد علاء قائلا: "خوف مين يا ابن كوهين ده كلام، ده خوف عليك فتم حذفها لأنها حققت الغرض والدعاء كان كثيف الحقيقة وموجع ومستجاب ان شاء الله قول انت بس يا رب.."

ورد كوهين بتغريدة قال فيها: "في كتابنا المقدسة مكتوب كل دعاء ضدنا لا يستجاب لا بل يتحول الى تبريكات والدعاء يرجع إلى أصحابه أضعاف أضعاف.. يا رب يا رب الف مرة يا رب يا اخونا علاء".