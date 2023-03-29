دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، لقطات مصورة للعاصمة المصرية، القاهرة، من الفضاء، مثيرًا حالة من التفاعل عبر موقع تويتر.

وكتب النيادي، في تعليقه على الفيديو، الثلاثاء: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر“ هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون".

ووجّه رائد الفضاء الإماراتي "تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء".

وتحدث النيادي عن تجربة زيارته إلى القاهرة، قائلا إنها من أجمل المدن التي زارها في حياته.

كان النيادي قد انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 2 مارس/ آذار، ضمن مهمة دولية مدتها 6 أشهر. ويشارك فريق المهمة في إجراء تجارب وبحوث علمية، هدفها دراسة إرسال رحلات استكشافية مأهولة إلى الكواكب.