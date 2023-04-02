شيخة قطرية تهاجم طيران بلادها بعد رحلة.. والخطوط القطرية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجمت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، الخطوط الجوية القطرية بعد رحلة روت تفاصيلها وما حدث مع ابنتها الصغيرة وذلك بسلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بتويتر.

وقال الشيخة مريم: "كنت منذ أيام على متن رحلة على الخطوط الجوية القطرية، بعد عودة من رحلة علاج طويلة ..آلمني وصدمني كيفية تعامل المشرفة المسؤولة عن الرحلة supervisor حيث كانت في منتهى عدم المسؤولية وغير مستعدة للتفاهم مع الراكبين وغير حريصة على سلامتنا.."

وتابعت: "ما حدث على متن تلك الرحلة الآتي: أصرت المشرفة على جلوس ابنتي ذات السنتين لوحدها، مع علمها التام ورؤيتها لإصرار وبكاء الطفلة على عدم الجلوس وحدها لخوفها.. وضعت الحزام وأجلست طفلتي عنوة، واستطاعت ابنتي من الخروج من حزام المقعد مرتين قبل الاقلاع! شرحت الموقف للمسؤولة وأصرت على تعنتها!.. بسبب اصرار وتعنت المشرفة، اضطررت أن أتقبض بابنتي من خلال مقعدي، حيث كان يفصل بيني وبين مقعد ابنتي حاجز! فقد كان الوضع غير آمن وغير مريح لي، ولكن اضطررت لفعل ذلك حرصًا مني على سلامة ابنتي فترة الإقلاع".

من جهتها ردت الخطوط القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمية بتويتر، قائلة: " شكرا لإخطارنا بالموضوع مريم. نتأسف كثيرا للسماع عن تجربتك إذ أننا نسعى دائما لتزويد عملائنا بأحسن التجارب مع الخطوط الجوية القطرية.. نرجوا منك التواصل معنا عبر الخاص ومشاركتنا المزيد من التفاصيل كرقم الحجز والمحطة المسؤولة عن هذا التصرف للتحقيق فورا في الحادثة".